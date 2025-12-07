В Запорожье восстановили пропавшее из-за непогоды электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области, где из-за неблагоприятных погодных условий ранее пропал свет, полностью восстановлено. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Благодарю энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации», — отметил он.

О том, что часть Запорожья осталась без света, губернатор сообщил несколькими часами ранее. Временные отключения затронули некоторых потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов.

Свет пропал в результате аварии на электросетях в Михайловском муниципальном округе, произошедшей из-за непогоды.