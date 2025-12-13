В аэропортах Чебоксар и Саратова сняли ограничения на полеты

В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Аэропорты Чебоксар и Саратова возобновили полеты после временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О снятии ограничений, которые были необходимы для обеспечения безопасности, он написал в 4:55 мск. В аэропорту Чебоксар ограничения продлились чуть более часа, в воздушной гавани Саратова ограничения действовали около пяти часов.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки дронов. В ночь на 13 декабря полеты также приостановил аэропорт Пензы (23:53 мск). Ограничения в нем продолжают действовать на момент публикации.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об одном погибшем и повреждении гражданской инфраструктуры в Саратове. До этого в области объявили угрозу атаки дронов.