 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД ответил на инструкцию ЕС по общению с российскими дипломатами

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Фотографии — все, дело — ничто» — новый девиз Брюсселя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что Европейская служба внешних связей (ЕСВС) разослала рекомендации по взаимодействию с российскими представителями. Документ, в частности, советует избегать совместного появления на фотографиях с ними.

«Фотографии все, дело ничто — новый девиз Брюсселя. На мой взгляд, это все полумеры. Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением», — написала Захарова в телеграм-канале.

В пакет санкций ЕС вошли 117 судов и ограничение поездок дипломатов
Политика
Фото:Дарья Широкова / РБК

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что ЕСВС разослала в постоянные представительства стран при ООН в Женеве «инструкции по общению с дипломатами России».

Документ рекомендует воздерживаться от участия в мероприятиях с российскими дипломатами или избегать совместного попадания в объективы камер. Как отметил собеседник агентства, это второй подобный документ ЕСВС. Российские дипломаты уже столкнулись с последствиями: отказом от рукопожатий и просьбой покинуть одно из мероприятий, организованных другой дипломатической миссией.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Мария Захарова Россия российские дипломаты МИД Евросоюз
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало об инструкции ЕС для общения с дипломатами из России
Политика
Глава Евросовета назвал условия для разморозки российских активов
Политика
Евросоюз запланировал создать центр борьбы с «дезинформацией из России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 14:52 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 14:52
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
FT рассказала о попытке ЕС и Украины избежать «капитуляции» Политика, 15:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Бьюти-блогерам Целесте назначили меру пресечения по делу о клевете Общество, 15:09
США решили ослабить санкции против Белоруссии Политика, 15:06
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Чемпионка мира заявила, что недовольна допуском российских лыжников Спорт, 15:03
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В Астрахани избили тренера гандбольного «Динамо» Заикина Спорт, 14:53
Шесть человек пострадали в ДТП с 25 автомобилями в Пензенской области Общество, 14:51
Премьер Чехии заявил, что Прага не будет финансировать Украину Политика, 14:51
Умер художник и представитель арт-андеграунда Геннадий Устюгов Общество, 14:36
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10