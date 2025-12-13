МИД ответил на инструкцию ЕС по общению с российскими дипломатами

Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Фотографии — все, дело — ничто» — новый девиз Брюсселя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что Европейская служба внешних связей (ЕСВС) разослала рекомендации по взаимодействию с российскими представителями. Документ, в частности, советует избегать совместного появления на фотографиях с ними.

«Фотографии все, дело ничто — новый девиз Брюсселя. На мой взгляд, это все полумеры. Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением», — написала Захарова в телеграм-канале.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что ЕСВС разослала в постоянные представительства стран при ООН в Женеве «инструкции по общению с дипломатами России».

Документ рекомендует воздерживаться от участия в мероприятиях с российскими дипломатами или избегать совместного попадания в объективы камер. Как отметил собеседник агентства, это второй подобный документ ЕСВС. Российские дипломаты уже столкнулись с последствиями: отказом от рукопожатий и просьбой покинуть одно из мероприятий, организованных другой дипломатической миссией.