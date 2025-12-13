Минувшая ночь в Москве и Петербурге стала самой холодной с начала зимы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ночь на 13 декабря стала самой холодной с начала зимы в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В столице, по данным метеостанции ВДНХ, температура ночью опустилась до минус 5,8 градусов — это минимальное значение с начала осенне-зимнего сезона. Ранее самым холодным днем было 16 ноября с температурой минус 4,3 градусов. На других метеостанциях Москвы фиксировались значения от минус 5,0 до минус 5,4 градусов, в Новой Москве — до минус 5,8 градусов. В Московской области наиболее низкая температура была зафиксирована в Шаховской — минус 6,6 градусов.

В Санкт-Петербурге ночной минимум составил минус 7,0 градусов, что также стало самым холодным показателем с начала зимы. До этого минимальные значения фиксировались 19 ноября и 12 декабря — минус 5,1 градусов. В Ленинградской области холоднее всего было в Лодейном Поле, где температура понизилась до минус 9,4 градусов.

В середине ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зима в России в этом году будет холоднее, чем в предыдущем. При этом, по его словам, температура воздуха все равно будет около или выше нормы, добавил он.

«Если сравнивать с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — сказал синоптик.