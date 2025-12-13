В Воронежской области обломки БПЛА упали на промышленный объект
В Воронежской области в результате падения обломков БПЛА на одно из промышленных предприятий повреждения получил башенный кран, сообщил глава региона Александр Гусев.
Один из цехов того же предприятия приостановил работу из-за поврежденного при налете второстепенного оборудования. Губернатор уточнил, что дроны были сбиты на территории одного городского округа, а также одного района на юге области. Предварительно, никто не пострадал.
Всего, по данным Миноборонв, средства ПВО уничтожили в Воронежской области четыре украинских беспилотника.
Накануне, вечером 12 декабря, Гусев объявил на территории региона опасность дронов, а позднее заявил об угрозе непосредственного удара БПЛА в Борисоглебске и Россошанском районе. Об отбое сигналов губернатор сообщил в период с 02:14 по 05:06 мск.
