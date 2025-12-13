Над регионами России за ночь сбили 41 беспилотник
Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили над Саратовской областью — там сбили 28 аппаратов. По четыре беспилотника перехватили в Воронежской и Ростовской областях, по два — в Белгородской области и Крыму. По одному дрону ПВО отработала в Волгоградской области.
Ранним утром об отражении налета беспилотников сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Дроны уничтожили в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах региона. В результате атаки никто не пострадал.
До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях, которые объекты гражданской инфраструктуры Саратова получили при ударах БПЛА. Один человек погиб.
Чуть позднее полуночи белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о пострадавшей в результате удара беспилотника по жилому дому в селе Бирюч Валуйского округа области. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
