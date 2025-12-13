Минпросвещения раскрыло, сколько продлятся зимние каникулы для школьников
Российским школам рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря года по 11 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпросвещения.
В ведомстве уточнили, что общая продолжительность каникул должна составлять не менее семи календарных дней. При этом федеральным календарным учебным планом для учащихся 1 — 11-х классов предусмотрены зимние каникулы по окончании второй четверти продолжительностью девять календарных дней.
Ранее в Минтруде напомнили, что новогодние каникулы 2025 — 2026 годов станут самыми долгими за 12 лет — россияне будут отдыхать непрерывно в течение 12 дней.
Начиная с 2013 года продолжительность новогодних каникул обычно не превышала 10 — 11 дней. В 2026 году 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря соответственно. Первым рабочим днем после праздников будет 12 января.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру