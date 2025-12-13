Минпросвещения раскрыло, сколько продлятся зимние каникулы для школьников

Российским школам рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря года по 11 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпросвещения.

В ведомстве уточнили, что общая продолжительность каникул должна составлять не менее семи календарных дней. При этом федеральным календарным учебным планом для учащихся 1 — 11-х классов предусмотрены зимние каникулы по окончании второй четверти продолжительностью девять календарных дней.

Ранее в Минтруде напомнили, что новогодние каникулы 2025 — 2026 годов станут самыми долгими за 12 лет — россияне будут отдыхать непрерывно в течение 12 дней.

Начиная с 2013 года продолжительность новогодних каникул обычно не превышала 10 — 11 дней. В 2026 году 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря соответственно. Первым рабочим днем после праздников будет 12 января.

