В России разработали и испытали новую систему защиты регионов от БПЛА
В России создали и успешно испытали платформу, которая может использоваться для защиты гражданских объектов в регионах от БПЛА. Разработку представила компания «Азимут», входящая в состав «Ростеха». Об этом сообщают «Известия».
Система построена на базе комплекса «Юпитер», изначально предназначенного для организации воздушного движения беспилотной авиации в регионах. Новая платформа позволяет управлять полетами, фиксировать отклонения от планов, выявлять БПЛА без разрешений и прогнозировать потенциальные угрозы. Информация о нарушителях передается в системы противодействия.
В состав комплекса входят средства разведки, видеонаблюдения, оптико-тепловизионный комплекс, системы постановки помех и дрон-перехватчик «Кинжал».
В октябре стало известно, что в России испытали новое кинетическое орудие против беспилотников — «Изделие 545». По данным разработчиков, система позволит поражать дроны всех типов на дистанции 100–150 м, выводя из строя их элементы связи.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
