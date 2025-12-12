 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В России разработали и испытали новую систему защиты регионов от БПЛА

«Известия»: в России создали и испытали новую систему защиты регионов от БПЛА
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В России создали и успешно испытали платформу, которая может использоваться для защиты гражданских объектов в регионах от БПЛА. Разработку представила компания «Азимут», входящая в состав «Ростеха». Об этом сообщают «Известия».

Система построена на базе комплекса «Юпитер», изначально предназначенного для организации воздушного движения беспилотной авиации в регионах. Новая платформа позволяет управлять полетами, фиксировать отклонения от планов, выявлять БПЛА без разрешений и прогнозировать потенциальные угрозы. Информация о нарушителях передается в системы противодействия.

В состав комплекса входят средства разведки, видеонаблюдения, оптико-тепловизионный комплекс, системы постановки помех и дрон-перехватчик «Кинжал».

В России испытали кинетическое оружие против любых беспилотников
Технологии и медиа
Фото:Ximena Borrazás / Getty Images

В октябре стало известно, что в России испытали новое кинетическое орудие против беспилотников — «Изделие 545». По данным разработчиков, система позволит поражать дроны всех типов на дистанции 100–150 м, выводя из строя их элементы связи.

