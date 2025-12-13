Москвичам пообещали пасмурную погоду с порывами ветра и гололедицей
Жителей Москвы в субботу, 13 декабря, ждет пасмурная погода с ветром и гололедицей, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Весь день температура воздуха будет держаться на отметке −6 °C, что на 9 градусов холоднее, чем 12 декабря. Влажность будет достигать 71%. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью около 6-8 м/с, порывы могу достигать 13 м/с. Атмосферное давление составит от 743 до 746 мм рт. ст., что соответствует норме для зимнего времени.
Сервис со ссылкой на Гидрометцентр также предупредил о гололедице, гололеде и возможном налипании снега. Предупреждение действует до 21:00 мск.
В воскресенье, 14 декабря, температура воздуха опустится до минус 7 градусов днем и минус 10 ночью.
Согласно данным столичного МЧС, 13 декабря сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня.
