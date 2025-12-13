В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за метели

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха, сообщил губернатор Олег Мельниченко в телеграм-канале.

«В ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады», — написал глава региона.

Мельниченко призвал жителей отложить поездки и прогулки, не пользоваться личным автотранспортом, а также по возможности не выходить из дома.

Главное управление МЧС по Пензенской области предупредило, что днем 13 декабря по всей территории области ожидаются порывы северо-западного ветра 17-22 м/с, местами метель, сильный снегопад, а на дорогах снежные заносы.

«В связи с обильными снегопадами, обращайте внимание на провода линий электропередач. Если увидели оборванные провода, сообщите в соответствующие службы или администрации населенного пункта о месте обрыва», — сообщило ведомство.

Температура воздуха в Пензе будет колебаться от минус 6 до минус 7 градусов, согласно данным сервиса «Яндекс.Погода». При этом ощущаться температура будет как минус 16 или минус 17.