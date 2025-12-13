Третий за ночь российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Чебоксар ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях он написал в 3:45 мск. Они «необходимы для обеспечения безопасности полетов», говорится в сообщении.

Поздним вечером 12 декабря ограничения ввели в аэропортах Пензы и Саратова. Меры в них продолжают действовать.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ночь на 13 декабря в телеграм-канале сообщил об одном погибшем и повреждениях гражданской инфраструктуры в Саратове. Перед этим в области объявили угрозу атаки дронов.

Российские аэропорты приостанавливают полеты на фоне угрозы атаки беспилотников. Всего за сутки 12 декабря ограничения на полеты ввели в 16 аэропортах, в том числе во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском.