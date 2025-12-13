Минздрав Якутии сообщил о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне

Состояние 13 детей, отравившихся хлором в бассейне в городе Нерюнгри в Якутии, оценивается как удовлетворительное, им оказана вся необходимая помощь, сообщил региональный Минздрав.

Ведомство уточнило, что 11 детей госпитализировали после отравления хлором, еще двое детей обратились за медпомощью самостоятельно.

«Дети были направлены на амбулаторное лечение и взяты под медицинское наблюдение врачей на дому», — сообщило ведомство.

В июле в Екатеринбурге в термальном комплексе «Баден-Баден» произошло отравление парами хлора, пострадали 31 человек. Из них 19 пациентов были направлены в токсикологический центр, при этом 14 человек госпитализировали — у 13 состояние оценили как легкое, у одного средней тяжести. Еще 12 человек находились на амбулаторном лечении.