В Екатеринбурге 31 человек отравился хлором в термальном комплексе
В термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области в телеграм-канале.
«Количество уральцев, пострадавших от отравления хлором в комплексе «Баден-Баден», увеличилось до 31 человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в токсикоцентр доставили 19 пациентов, из которых 14 — госпитализировали. Из них состояние 13 человек врачи оценивают как легкой степени тяжести, у одного состояние средней тяжести. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении.
Как уточнил Минзрав, ранее сотрудники комплекса обратились за медицинской помощью из-за слезоточения, дезориентации, одышки и тошноты. Предварительно, причиной этих симптомов является отравление хлором. По факту отправления организовали проверку.
Ранее, 7 июля, стало известно о массовом отравлении жителей Магарамкентского района в Дагестане. К 11 июля число отравившихся достигло 372, из них 357 — дети, сообщал минздрав республики.
Роспотребнадзор назвал причиной отравления водой попадание возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки. В ходе исследований установили, что местом аварии был участок водовода от водоисточника «Джепельский» до села Гильяр.
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