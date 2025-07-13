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Общество ,  
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В Екатеринбурге 31 человек отравился хлором в термальном комплексе

Фото: ekb.baden-baden-termy.ru
Фото: ekb.baden-baden-termy.ru

В термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области в телеграм-канале.

«Количество уральцев, пострадавших от отравления хлором в комплексе «Баден-Баден», увеличилось до 31 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в токсикоцентр доставили 19 пациентов, из которых 14 — госпитализировали. Из них состояние 13 человек врачи оценивают как легкой степени тяжести, у одного состояние средней тяжести. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении.

Как уточнил Минзрав, ранее сотрудники комплекса обратились за медицинской помощью из-за слезоточения, дезориентации, одышки и тошноты. Предварительно, причиной этих симптомов является отравление хлором. По факту отправления организовали проверку.

Роспотребнадзор раскрыл причину отравления более 300 человек в Дагестане
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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Ранее, 7 июля, стало известно о массовом отравлении жителей Магарамкентского района в Дагестане. К 11 июля число отравившихся достигло 372, из них 357 — дети, сообщал минздрав республики.

Роспотребнадзор назвал причиной отравления водой попадание возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки. В ходе исследований установили, что местом аварии был участок водовода от водоисточника «Джепельский» до села Гильяр.

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Полина Харчевникова
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