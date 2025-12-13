 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Зеленский раскрыл тему заседания в формате «Рамштайн»

Зеленский: заседание в формате «Рамштайн» будет посвящено гарантиям безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине

Заседание контактной группы формата «Рамштайн» по обороне Украины в Германии состоится 16 декабря, сообщила пресс-служба Минобороны Германии. Также собрание оборонной группы анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Заседание пройдет в режиме видеоконференции, сообщило немецкое военное ведомство.

По словам Зеленского, заседание оборонной группы будет посвящено гарантиям безопасности Украины. С украинской стороны группу возгласит начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, добавил президент.

«РБК Украина» со ссылкой на источник из числа организаторов собрания сообщил, что на встрече могут быть представлены новые пакеты помощи Украине, а также согласование планов на 2026 год. Это будет уже 32-е заседание формата «Рамштайн», подчеркнуло издание.

Kyiv Post узнал, что США пообещали Украине больше оружия к Рождеству
Политика
Фото:Reuters

В ноябре министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что новая встреча в формате «Рамштайн» была запланирована на 3 декабря, однако после ее перенесли, пишет «РБК Украина».

Формат «Рамштайн», или Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group, UDCG), — это международная коалиция, в рамках которой более 40 стран (в первую очередь партнеры по НАТО и Евросоюзу) координируют предоставление республике военной поддержки. Назван в честь немецкой авиабазы Рамштайн, где в апреле 2022 года прошла первая встреча группы.

Задача формата — ускорить поставки Киеву вооружений, синхронизируя международные усилия по закупкам, производству и обеспечению страны оружием. Группа провела уже несколько десятков встреч.

Ранее заседание формата «Рамштайн» прошло в середине октября. Тогда генсек НАТО Марк Рютте исключил обсуждение поставок Киеву дальнобойных ракет.

Москва выступает против военной помощи Украине со стороны стран НАТО и считает, что это лишь затягивает конфликт.

