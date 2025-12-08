В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Серик турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает департамент по ЧС Турции в социальной сети X.
Подземные толчки произошли в 13:21 мск. Очаг землетрясения находился на глубине 28 км.
Информацию о последствиях ведомство не приводит. По данным телеканала NTV, подземные толчки ощущались и в соседних районах.
Ночью 8 декабря землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в другом районе Антальи — Коньяалты. Оно произошло в 03:31 мск на глубине 20 км.
7 декабря землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе США и Канады. Его очаг залегал на глубине 10 км на юге канадской территории Юкон.
