Общество⁠,
0

В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,9

Анталья
Анталья (Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press)

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Серик турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает департамент по ЧС Турции в социальной сети X.

Подземные толчки произошли в 13:21 мск. Очаг землетрясения находился на глубине 28 км.

Информацию о последствиях ведомство не приводит. По данным телеканала NTV, подземные толчки ощущались и в соседних районах.

В Краснодарском крае случилось два землетрясения подряд
Общество
Фото:Muhammad Fauzy / Zuma / ТАСС

Ночью 8 декабря землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в другом районе Антальи — Коньяалты. Оно произошло в 03:31 мск на глубине 20 км.

7 декабря землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе США и Канады. Его очаг залегал на глубине 10 км на юге канадской территории Юкон.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
землетрясение Турция Анталья
