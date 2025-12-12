 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Белгороде начали эвакуацию из района падения боеприпаса

Военная операция на Украине

В Белгороде на территории социального объекта произошло «падение боеприпаса», который теперь нужно обезвредить, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Решение об утилизации боеприпаса будут принимать военные, уточнил он. Тип боеприпаса губернатор не назвал.

«Все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. Сейчас службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров», — уточнил глава региона.

Три человека пострадали при ракетном ударе по Белгороду
Политика

Накануне, вечером 11 декабря, Гладков объявил на территории всей Белгородской области ракетной опасности.

Белгород, как и весь регион, неоднократно подвергался обстрелам и налетам украинских дронов. 

