В Белгороде начали эвакуацию из района падения боеприпаса

В Белгороде на территории социального объекта произошло «падение боеприпаса», который теперь нужно обезвредить, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Решение об утилизации боеприпаса будут принимать военные, уточнил он. Тип боеприпаса губернатор не назвал.

«Все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. Сейчас службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров», — уточнил глава региона.

Накануне, вечером 11 декабря, Гладков объявил на территории всей Белгородской области ракетной опасности.

Белгород, как и весь регион, неоднократно подвергался обстрелам и налетам украинских дронов.