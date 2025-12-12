Новомосковск по традиции на сутки переименовали в Сталиногорск
В честь 84-летия освобождения от фашистской оккупации Новомосковск на сутки переименовали в Сталиногорск, сообщает пресс-служба администрации города в телеграм-канале.
«Изменил свое название сайт администрации города, историческое название нашего города фигурирует на культурных мероприятиях и в социальных сетях», — говорится в сообщении. Кроме того, в школах переименованного Новомосковска прошли уроки истории города.
Сталиногорск (ныне Новомосковск) в Тульской области был оккупирован немецкими войсками с 23 ноября по 12 декабря 1941 года. Несмотря на краткий срок, оккупационный режим отличался жестокостью — несколько жителей города были расстреляны.
В 1961 году Сталиногорск был переименован в Новомосковск. В 2023 году он был удостоен звания «Город трудовой доблести» за заслуги жителей в годы Великой Отечественной войны.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру