Общество⁠,
0

Новомосковск по традиции на сутки переименовали в Сталиногорск

Фото: nmosk_tularegion / Telegram
Фото: nmosk_tularegion / Telegram

В честь 84-летия освобождения от фашистской оккупации Новомосковск на сутки переименовали в Сталиногорск, сообщает пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«Изменил свое название сайт администрации города, историческое название нашего города фигурирует на культурных мероприятиях и в социальных сетях», — говорится в сообщении. Кроме того, в школах переименованного Новомосковска прошли уроки истории города.

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Общество
Фото:Администрация Волгограда / Telegram

Сталиногорск (ныне Новомосковск) в Тульской области был оккупирован немецкими войсками с 23 ноября по 12 декабря 1941 года. Несмотря на краткий срок, оккупационный режим отличался жестокостью — несколько жителей города были расстреляны.

В 1961 году Сталиногорск был переименован в Новомосковск. В 2023 году он был удостоен звания «Город трудовой доблести» за заслуги жителей в годы Великой Отечественной войны.

Полина Дуганова
Великая Отечественная война Новомосковск города
