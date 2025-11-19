Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Фото: Администрация Волгограда / Telegram

Волгоград временно сменил название на Сталинград в честь 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. На въездах в город установлены дорожные знаки «Сталинград», сообщили в городской администрации.

Знаки размещены на основных магистралях — федеральных трассах Сызрань — Саратов — Волгоград, Волгоград — Каменск-Шахтинский, «Каспий» и на региональной трассе Р-221. Работы по их замене выполнили муниципальные дорожные предприятия.

С момента основания в 1589 году Волгоград носил название Царицын. В 1925-м стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград.

Согласно решению муниципальных властей, город возвращает название Сталинград девять раз в год, в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. В их числе:

— 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве);

— 23 февраля (День защитника Отечества);

— 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»);

— 9 мая (День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов);

— 22 июня (День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны);

— 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией);

— 3 сентября (День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны);

— 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом);

— 9 декабря (День героев Отечества).