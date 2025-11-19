 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Фото: Администрация Волгограда / Telegram
Фото: Администрация Волгограда / Telegram

Волгоград временно сменил название на Сталинград в честь 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. На въездах в город установлены дорожные знаки «Сталинград», сообщили в городской администрации.

Знаки размещены на основных магистралях — федеральных трассах Сызрань — Саратов — Волгоград, Волгоград — Каменск-Шахтинский, «Каспий» и на региональной трассе Р-221. Работы по их замене выполнили муниципальные дорожные предприятия.

С момента основания в 1589 году Волгоград носил название Царицын. В 1925-м стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград.
Согласно решению муниципальных властей, город возвращает название Сталинград девять раз в год, в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. В их числе:
— 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве);
— 23 февраля (День защитника Отечества);
— 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»);
— 9 мая (День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов);
— 22 июня (День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны);
— 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией);
— 3 сентября (День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны);
— 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом);
— 9 декабря (День героев Отечества).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Волгоград Сталинград Великая Отечественная война
Материалы по теме
Путин ответил на предложение Зюганова о Сталинграде: «Надо подумать»
Политика
Путин присвоил аэропорту Волгограда название «Сталинград»
Общество
На въездах в Волгоград установили дорожные знаки «Сталинград»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад посты с сатаной Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Диетолог назвала безопасный способ похудеть к Новому году Life, 10:44
NYT узнала, что Мадуро предложил США свою отставку Политика, 10:40
Захарова назвала европейских политиков частью коррупционной схемы Миндича Политика, 10:38
Ненастоящая Европа в Китае: два ненужных покупателям города-призрака Недвижимость, 10:37
Умеров встретился с Зеленским в Анкаре на фоне дела Миндича Политика, 10:37
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Кучеров стал третьим в списке лучших снайперов в истории «Тампы» в НХЛ Спорт, 10:33
Личный опыт: поездка в Японию в пределах ₽150 000 Life, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Леброн Джеймс установил рекорд по числу сезонов в НБА Спорт, 10:30
В Закарпатье местные жители, недовольные карантином, подожгли блокпост Общество, 10:24
Стратегия покупки квартир на этапе котлована снова работает. Но ненадолгоПодписка на РБК, 10:16
Росреестр сообщил о росте спроса на вторичное жилье в Москве в октябре Недвижимость, 10:14