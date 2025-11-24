3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние меньше 300 млн км

Фото: Лаборатория Солнечной Астрономии ИКИ и ИСЗФ

Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние меньше 300 млн км, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Это примерно вдвое меньше расстояния от Земли до Солнца.

По данным ученых, комета пересекла «психологически значимую границу» в 300 млн км от Земли. «В настоящее время продолжает сокращать расстояние до планеты примерно на 2 млн км каждые сутки», — говорится в сообщении.

Как ожидалось ранее, 19 декабря объект максимально приблизится к Земле — на расстояние около 269 млн км.

«Следующей психологически значимой отметки, 200 млн км, объект не должен пересечь ни при каком варианте. Если это случится, мы первые начнем готовить плакаты «Добро пожаловать, господа пришельцы», — иронизируют ученые.

Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, зафиксированным в Солнечной системе (на это указывает «3I» в названии). Возраст 3I/ATLAS оценивается в 7 млрд лет — это значит, что она старше Солнечной системы в полтора раза.

По первоначальным расчетам, 3I/ATLAS окажется рядом с Землей 19 декабря 2025 года и не будет представлять угрозы для планеты. Увидеть комету с Земли можно будет в ноябре-декабре.

24 ноября астрофизик и бывший заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета Ави Леб, который выдвинул гипотезу, что комета ведет себя как пилотируемый объект, отметил, что она скорректировала курс и направляется на Юпитер.