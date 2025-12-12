Путин поговорил с главой МИД Турции после встречи с Эрдоганом и Шарифом

Владимир Путин и Хакан Фидан (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом кратко пообщался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Разговор состоялся «на ногах» сразу после завершения встреч лидеров, передает корреспондент РИА Новости.

После завершения встречи из зала вышел Эрдоган, а следом — Путин вместе с Фиданом. Российский лидер и турецкий министр, беседуя, прошли в сторону выхода.

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 12 декабря в Ашхабаде и длились около 40 минут. Стороны обсудили ряд вопросов, включая планы Евросоюза по возможной конфискации российских активов. По словам Дмитрия Пескова, оба лидера сошлись во мнении, что попытки Евросоюза по конфискации российских активов повлекут слом основ международной финансовой системы.

Глава государства прибыл в Туркмению 12 декабря, его визит продлится два дня.