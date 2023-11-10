МИД назвал ситуацию с ядерными отходами на Украине «ужасающей»

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ситуация с хранением радиоактивных отходов на Приднепровском химическом заводе на Украине приобретает «ужасающий характер», следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте министерства.

По словам Захаровой, в общей сложности на предприятии в украинском городе Каменское (прежнее название — Днепродзержинск) хранится 42 млн т отходов, которые образовались в результате переработки урановых руд. Они находятся в нескольких хранилищах и цехах, которые располагаются на самом заводе и за его пределами и занимают около 600 гектаров.

Если произойдет подмыв дамбы одного из хранилищ, 12 млн т отходов могут попасть в Днепр и грунтовые воды, сообщила представитель российского МИДа. Каждый год около 14 т радиоактивной пыли разносится по окрестностям и попадает в том числе на сельскохозяйственные земли, добавила она.

«По нашей информации, Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода», — отметила Захарова. Ненадлежащее хранение ядерных отходов может привести к экологической катастрофе, которая распространится за пределы Украины, резюмировала она.

В августе Захарова заявила, что Украина превращается в «непригодную для жизни землю» из-за поставок английских и американских боеприпасов с обедненным ураном.

В районах, где применялись такие боеприпасы, «фиксируется кратный рост онкозаболеваний», отметила тогда официальный представитель МИДа.