Число регионов со средней зарплатой более 100 тыс. руб. выросло до 13

Фото: Владислав Шатило / РБК

В сентябре число российских регионов, где средняя зарплата превысила 100 тыс. руб., увеличилось до 13. Годом ранее таких субъектов было 11. Об этом свидетельствует анализ данных Единой межведомственной статистической системы (ЕМИСС), проведенный «РИА Новости».

В целом по России среднемесячная зарплата в начале осени составила 96,2 тыс. против 84,3 тыс. руб. в сентябре 2024 года. «Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, в том числе со сверхвысокими зарплатами», — пишет «РИА Новости».

Лидером по уровню заработка остается Чукотский автономный округ, где средняя зарплата достигла 198,2 тыс. руб. За ним следуют Камчатский край (175,3 тыс. руб.) и Москва (165,7 тыс. руб.). В первую пятерку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (162,2 тыс. руб.) и Магаданская область (158,1 тыс. руб.). Годом ранее Камчатка занимала четвертое место, а ЯНАО — второе.

В список регионов с зарплатой выше 100 тыс. руб. также попали:

Ненецкий АО (149,1 тыс. руб.),

Сахалинская область (142,7 тыс. руб.),

Ханты-Мансийский АО — Югра (136,9 тыс. руб.),

Республика Саха (Якутия) (131,6 тыс. руб.),

Санкт-Петербург (115,4 тыс. руб.),

Мурманская область (115,1 тыс. руб.),

Московская область (113,4 тыс. руб.),

Забайкальский край (101,5 тыс. руб.).

По сравнению с прошлым годом в рейтинге появились Московская область и Забайкальский край.