Песков советом читать новости ответил на вопрос о поездке Трампа в Европу

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле впервые слышат о предстоящем саммите представителей США, Украины и Европы в Париже, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, будет ли она. Какая встреча? Кто с кем встречается?» — передает его слова ТАСС.

«Вы хотите сказать, что Трамп принял решение, что он летит в Европу, да? Читайте новости», — ответил Песков на уточняющий вопрос журналиста.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что 13 декабря состоится встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. На ней обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС, и другие спорные темы.

Трамп заявил, что США примут участие в переговорах, если будет хороший шанс заключить сделку. Однако в выступлении 12 декабря он не уточнил, поедет ли туда лично.