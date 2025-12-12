 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Песков советом читать новости ответил на вопрос о поездке Трампа в Европу

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле впервые слышат о предстоящем саммите представителей США, Украины и Европы в Париже, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, будет ли она. Какая встреча? Кто с кем встречается?» — передает его слова ТАСС.

«Вы хотите сказать, что Трамп принял решение, что он летит в Европу, да? Читайте новости», — ответил Песков на уточняющий вопрос журналиста.

Трамп назвал условие для участия США во встрече с европейцами по Украине
Политика
Дональд Трамп

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что 13 декабря состоится встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. На ней обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС, и другие спорные темы.

Трамп заявил, что США примут участие в переговорах, если будет хороший шанс заключить сделку. Однако в выступлении 12 декабря он не уточнил, поедет ли туда лично.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Песков Дональд Трамп Украина США Европа Париж
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
