Иероглиф 熊 стал символом 2025 года в Японии

Иероглиф «кума» (熊), означающий «медведь», стал символом года в Японии
Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

Иероглиф «кума» (熊), означающий «медведь» стал символом 2025 года в Японии, сообщает The Japan Times.

В ходе общенационального голосования «кума» получил 23 346 голосов, что составляет 12,3% от общего числа проголосовавших.

Символ года выбирают в Японии ежегодно с 1995 года. Его объявляют каждый декабрь на церемонии в храме Киёмидзу в Киото, где настоятель храма Сэйхан Мори крупным каллиграфическим почерком пишет этот иероглиф.

Иероглиф 2025 года будет выставлен в храме до 22 декабря. После этого его перевезут в Музей иероглифов в Киото.

Выбор символа года был связан с рекордным количеством травм и смертельных случаев от нападений медведей в Японии в 2025 году, а также с участившимися случаями их появления в жилых районах.

Еще одним фактором, повлиявшим на выбор, стало повышенное внимание общественности к большим пандам. После возвращения в Китай четырех панд из тематического парка в префектуре Вакаяма в Японии остались только две панды в токийском зоопарке Уэно, которые должны быть возвращены в Китай в 2026 году.

Издательство «Лингва» назвало словом года «тревожность»
Технологии и медиа
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В 2024 году символом года назвали иероглиф «кин» (金), означающий «золото», «деньги». Такой выбор был связан с 20 золотыми медалями Японии на Олимпийских играх в Париже и включением золотых и серебряных рудников на японском острове Садо в список культурного наследия ЮНЕСКО.

В 2023 году символом года выбрали иероглиф «дзэй» (税), «налог», после внимания общественности к теме налогов. Символом 2022 года назвали иероглиф «икуса» (戦), «сражение, война, сражаться», из-за начала спецоперации на Украине, а в 2021-м символом года также был «кин» (金), «золото», из-за рекордного количества золотых медалей японских спортсменов на летней Олимпиаде в Токио.

Плугина Ирина
Япония 2025 год Медведь символы
