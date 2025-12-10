Армия России поразила ВПК и топливно-энергетические объекты ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

Также российская армия ударила по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 146 районах.

Удар ВС нанесли с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Подразделения группировки войск «Север» уничтожили четыре склада боеприпасов на харьковском направлении. Подразделения группировки войск «Запад» поразили пять складов материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Днепр» также уничтожили склад материальных средств ВСУ.

Накануне, 9 декабря, подразделения группировки «Восток» заняли Остаповское в Днепропетровской области. В тот же день Минобороны сообщило о поражении украинского истребителя Су-27.