Во Внуково ввели ограничения полетов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В аэропорту Внуково ввели ограничения полетов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры введены из соображений безопасности, заявили в ведомстве.

Ранее на взлет и посадку самолетов были закрыты Шереметьево и Жуковский.

Шереметьево «принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», уточняла Росавиация.