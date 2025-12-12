Во Внуково ввели ограничения полетов
В аэропорту Внуково ввели ограничения полетов. Об этом сообщила Росавиация.
Меры введены из соображений безопасности, заявили в ведомстве.
Ранее на взлет и посадку самолетов были закрыты Шереметьево и Жуковский.
Шереметьево «принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», уточняла Росавиация.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
