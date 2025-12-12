 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Во Внуково ввели ограничения полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В аэропорту Внуково ввели ограничения полетов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры введены из соображений безопасности, заявили в ведомстве.

Ранее на взлет и посадку самолетов были закрыты Шереметьево и Жуковский.

Шереметьево «принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», уточняла Росавиация.

В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Теги
Домодедово Внуково Шереметьево Росавиация
Материалы по теме
В московских аэропортах ограничили полеты на фоне атаки дронов
Политика
На месте атаки дрона на дом в Твери развернули оперативный штаб
Политика
Власти сообщили о пострадавших при отражении атаки БПЛА на дом в Твери
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 10:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 10:10
Мадуро рассказал, что Путин просил его передать народу Венесуэлы Политика, 10:05
FT назвала главу Nvidia «человеком года» Общество, 10:05
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Костин напомнил свой призыв о рубле в торговле, который не был услышан Финансы, 10:01
Москвичей в пятницу ожидают мокрый снег и ночные морозы Общество, 09:53
Во Внуково ввели ограничения полетов Политика, 09:51
Трамп предупредил о риске «доиграться» до третьей мировой Политика, 09:46
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Лидогенерация «любой ценой» устарела: 6 рабочих стратегий в маркетингеПодписка на РБК, 09:42
Объем введенных гостиничных номеров установит рекорд за 10 лет Недвижимость, 09:40
Создатель Brawl Stars Илкка Паананен: «Слово «менеджер» — ругательство» Образование, 09:39
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Банк России подаст иск к Euroclear в российский суд Политика, 09:33
Путин оценил выполнение ООН своей миссии словом «достойно» Политика, 09:23
Замедление неизбежно: какие IT-проекты выживут в 2026 годуПодписка на РБК, 09:21