МВД предупредило о риске продажи данных при взломе «Госуслуг»
Мошенники, взломав аккаунт на портале «Госуслуги», могут взять на жертву кредит или микрозайм, оформить электронную sim-карту для совершения противоправных действий или продать информацию о пользователе. Об этом в телеграм-канале рассказала пресс-служба УБК МВД (киберполиция).
В ведомстве отметили, что сообщения о якобы взломанных аккаунтах чаще всего являются лишь уловками, однако при реальном получении доступа мошенники могут подать заявку на кредит, оформить налоговый вычет, войти в онлайн-банк и различными способами распоряжаться личными данными пострадавшего, в том числе манипулировать ими.
«Важно никогда не сообщать коды из SMS или приложений, даже если «вас взломали» или «нужно срочно защитить аккаунт», — напомнили в киберполиции.
Ранее в МВД назвали популярные схему для взлома «Госуслуг» — мошенники могут представляться сотрудниками маркетплейсов и служб доставки, утверждая, что для подтверждения личности необходимо сообщить код авторизации для передачи посылки курьером. Также злоумышленники могут действовать под видом коммунальных служб или медицинских организаций.
Также в ведомстве напомнили о правилах, помогающих защититься от мошенников. К примеру, формулировки «срочно», «прямо сейчас» следует рассматривать как стоп-сигнал.
