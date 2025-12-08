МВД предупредило о риске продажи данных при взломе «Госуслуг»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники, взломав аккаунт на портале «Госуслуги», могут взять на жертву кредит или микрозайм, оформить электронную sim-карту для совершения противоправных действий или продать информацию о пользователе. Об этом в телеграм-канале рассказала пресс-служба УБК МВД (киберполиция).

В ведомстве отметили, что сообщения о якобы взломанных аккаунтах чаще всего являются лишь уловками, однако при реальном получении доступа мошенники могут подать заявку на кредит, оформить налоговый вычет, войти в онлайн-банк и различными способами распоряжаться личными данными пострадавшего, в том числе манипулировать ими.

«Важно никогда не сообщать коды из SMS или приложений, даже если «вас взломали» или «нужно срочно защитить аккаунт», — напомнили в киберполиции.

Ранее в МВД назвали популярные схему для взлома «Госуслуг» — мошенники могут представляться сотрудниками маркетплейсов и служб доставки, утверждая, что для подтверждения личности необходимо сообщить код авторизации для передачи посылки курьером. Также злоумышленники могут действовать под видом коммунальных служб или медицинских организаций.

Также в ведомстве напомнили о правилах, помогающих защититься от мошенников. К примеру, формулировки «срочно», «прямо сейчас» следует рассматривать как стоп-сигнал.