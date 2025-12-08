 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

МВД предупредило о риске продажи данных при взломе «Госуслуг»

МВД: мошенники могут оформить кредит и продать данные при взломе «Госуслуг»
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники, взломав аккаунт на портале «Госуслуги», могут взять на жертву кредит или микрозайм, оформить электронную sim-карту для совершения противоправных действий или продать информацию о пользователе. Об этом в телеграм-канале рассказала пресс-служба УБК МВД (киберполиция).

В ведомстве отметили, что сообщения о якобы взломанных аккаунтах чаще всего являются лишь уловками, однако при реальном получении доступа мошенники могут подать заявку на кредит, оформить налоговый вычет, войти в онлайн-банк и различными способами распоряжаться личными данными пострадавшего, в том числе манипулировать ими.

«Важно никогда не сообщать коды из SMS или приложений, даже если «вас взломали» или «нужно срочно защитить аккаунт», — напомнили в киберполиции.

Ранее в МВД назвали популярные схему для взлома «Госуслуг» — мошенники могут представляться сотрудниками маркетплейсов и служб доставки, утверждая, что для подтверждения личности необходимо сообщить код авторизации для передачи посылки курьером. Также злоумышленники могут действовать под видом коммунальных служб или медицинских организаций.

Также в ведомстве напомнили о правилах, помогающих защититься от мошенников. К примеру, формулировки «срочно», «прямо сейчас» следует рассматривать как стоп-сигнал.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
МВД мошенники Госуслуги взлом аккаунта Микрокредиты кредит кибербезопасность киберпреступность
Материалы по теме
МВД рассказало о схемах мошенничества в отношении бойцов военной операции
Общество
МВД сообщило о ликвидации техцентра звонивших с Украины мошенников
Политика
Мошенники придумали новую схему обмана с подарками и фальшивыми чеками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 14:46 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 14:46
В России обвинили Залужного, Умерова и Порошенко по делу о геноциде Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса закрыли для полетов Политика, 14:58
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора Политика, 14:57
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Польша захотела стать главным хабом для экспорта СПГ в Европу Политика, 14:54
Турецкий лоукостер Pegasus купит крупнейшую чешскую авиакомпанию Бизнес, 14:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 14:52
Москвина заявила, что фигурное катание в мире прогрессирует и без россиян Спорт, 14:51
Помните о цели: как сформировать новые привычки Образование, 14:50
Вот как выглядит обновленный УАЗ «Патриот». Первые фото и анонс продаж Авто, 14:47
Россиян призвали к бдительности в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей Политика, 14:44
Зеленский заявил, что на переговорах «нет единого взгляда на Донбасс» Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39