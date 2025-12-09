 Перейти к основному контенту
0

Москвичам пообещали вечерний снегопад

Синоптик Тишковец: снегопад в Москве начнется вечером во вторник
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Вечером во вторник, 9 декабря, в Москве пойдет снег, который продолжится ночью. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в своем телеграм-канале.

«В течение дня [9 декабря] скользнет теплый атмосферный фронт, сохранится пасмурная погода, преимущественно вечером прогнозируется небольшой снег», — написал синоптик.

Днем 9 декабря температура воздуха в Москве составит 0 градусов, а небо столицы на 100% прикроют слоисто-кучевые облака. К вечеру температура сохранится на том же уровне, однако южный ветер усилится с 1 до 4–9 м/с.

Снегопад сохранится в ночь на 10 декабря. По прогнозу Тишковца, высота снежного покрова составит 2 см.

Москвичам рассказали, когда ждать ближайшего снегопада
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Однако в четверг и пятницу в Москве вновь ожидается потепление: температура воздуха составит от +3 до +6 градусов. По словам синоптика, снег сменится дождем. При этом пятница, 12 декабря, станет последним днем «метеорологической осени».

На выходные Тишковец спрогнозировал «настоящую русскую зиму» со снегом и морозами.

Ранее о том, что во вторник в Москве ожидается снегопад, РБК рассказала ведущий специалист информационного портала «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, высота снежного покрова составит 1–2 см и он быстро растает.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Погода Москва снегопад
