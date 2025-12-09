Москвичам пообещали вечерний снегопад
Вечером во вторник, 9 декабря, в Москве пойдет снег, который продолжится ночью. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в своем телеграм-канале.
«В течение дня [9 декабря] скользнет теплый атмосферный фронт, сохранится пасмурная погода, преимущественно вечером прогнозируется небольшой снег», — написал синоптик.
Днем 9 декабря температура воздуха в Москве составит 0 градусов, а небо столицы на 100% прикроют слоисто-кучевые облака. К вечеру температура сохранится на том же уровне, однако южный ветер усилится с 1 до 4–9 м/с.
Снегопад сохранится в ночь на 10 декабря. По прогнозу Тишковца, высота снежного покрова составит 2 см.
Однако в четверг и пятницу в Москве вновь ожидается потепление: температура воздуха составит от +3 до +6 градусов. По словам синоптика, снег сменится дождем. При этом пятница, 12 декабря, станет последним днем «метеорологической осени».
На выходные Тишковец спрогнозировал «настоящую русскую зиму» со снегом и морозами.
Ранее о том, что во вторник в Москве ожидается снегопад, РБК рассказала ведущий специалист информационного портала «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, высота снежного покрова составит 1–2 см и он быстро растает.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили