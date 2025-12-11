Захарова заявила, что у Зеленского «нет шансов» переизбраться легально
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский жаждет остаться у власти, но у него «нет шансов переизбраться легально».
«Одержать победу он сможет только благодаря использованию уже апробированного Западом так называемого молдавского сценария, с задействованием избирателей из числа украинской диаспоры, которые проживают в Европе, США, Канаде, в других странах», — сказала дипломат (цитата по ТАСС).
По мнению Захаровой, Зеленский хочет от Запада «выборы самого себя» — «ему не нужны выборы на Украине».
Восьмые президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако не были назначены. Зеленский неоднократно заявлял, что украинское законодательство не позволяет проводить голосование во время военного положения. Российский лидер Владимир Путин неоднократно называл Зеленского нелегитимным президентом Украины.
На этой неделе на необходимость выборов в контексте мирного урегулирования указал президент США Дональд Трамп — по его словам, «дело доходит до того, что это уже не демократия».
Вскоре после заявления Трампа Зеленский сообщил, что готов провести в стране выборы в условиях военного положения. По его словам, для этого надо решить два вопроса — безопасности и законодательства.
