СБУ объявила в розыск археолога, 48 лет возглавляющего раскопки в Керчи
Служба безопасности Украины объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им.Пушкина, археолога Владимира Толстикова, следует из базы данных украискного МВД.
Археолог был объявлен в розыск 27 июня этого года, ему вменяют проведение незаконных раскопок (ст. 298 ч. 4 УК Украины). Ученому на Украине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Толстиков с 1977 года руководит Боспорской археологической экспедицией музея в Керчи. Археолог также хранит памятники раскопок Пантикапея — древнегреческого города, основанного в конце VII века до н. э. на месте современной Керчи.
Толстиков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
СБУ регулярно объявляет в розыск российских политиков, госслужащих, культурных и общественных деятелей. Ранее в розыск объявили генеральногодиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и главу ЦИК России Эллу Памфилову.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов