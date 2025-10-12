 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
СБУ объявила в розыск археолога, 48 лет возглавляющего раскопки в Керчи

СБУ объявила в розыск российского археолога Владимира Толстикова

Служба безопасности Украины объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им.Пушкина, археолога Владимира Толстикова, следует из базы данных украискного МВД.

Археолог был объявлен в розыск 27 июня этого года, ему вменяют проведение незаконных раскопок (ст. 298 ч. 4 УК Украины). Ученому на Украине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Толстиков с 1977 года руководит Боспорской археологической экспедицией музея в Керчи. Археолог также хранит памятники раскопок Пантикапея — древнегреческого города, основанного в конце VII века до н. э. на месте современной Керчи.

Толстиков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

СБУ регулярно объявляет в розыск российских политиков, госслужащих, культурных и общественных деятелей. Ранее в розыск объявили генеральногодиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и главу ЦИК России Эллу Памфилову.

