«Битцевский маньяк» заявил о готовности признаться еще в 11 убийствах
Александр Пичушкин, которого 18 лет назад приговорили к пожизненному сроку за убийство 48 и покушение на жизнь трех человек в московском Битцевском парке, готов признаться в других нераскрытых преступлениях, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний
«Пичушкин А.Ю. заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово г. Москвы», — говорится в сообщении ведомства.
Во ФСИН заявили, что сведения о причастности Пичушкина к этим убийствам получены «в ходе проведения совместных мероприятий» с МВД.
Московский городской суд вынес пожизненный приговор «битцевскому маньяку» 29 октября 2007 года, ему также назначили принудительное амбулаторное наблюдение у психиатра. Он отбывает наказание в колонии особо режима ИК-18, или «Полярная сова», в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
По данным следствия, первое убийство Пичушкин совершил в 1992 году, последнее — в 2006-м, за полгода до задержания. Большинство из них произошло на территории Битцевского парка с 2001 по 2006 год.
Сам Пичушкин на слушаниях сознался в 62 преступлениях и заявлял, что собирался убить 64 человека — по числу клеток на шахматной доске. Московская прокуратура сообщала, что следствие не нашло доказательств еще 11 преступлений, о которых «битцевский маньяк» говорил в своих показаниях. По некоторым эпизодам жертвы считаются без вести пропавшими, рассказывали в МВД.
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