«Битцевский маньяк» заявил о готовности признаться еще в 11 убийствах

Александра Пичушкина в 2007 году признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях. Сам он утверждал на слушаниях, что убил более 60 человек, но следствие не нашло доказательств

Александр Пичушкин (Фото: Алексей Панов / РИА Новости)

Александр Пичушкин, которого 18 лет назад приговорили к пожизненному сроку за убийство 48 и покушение на жизнь трех человек в московском Битцевском парке, готов признаться в других нераскрытых преступлениях, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний

«Пичушкин А.Ю. заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово г. Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

Во ФСИН заявили, что сведения о причастности Пичушкина к этим убийствам получены «в ходе проведения совместных мероприятий» с МВД.

Московский городской суд вынес пожизненный приговор «битцевскому маньяку» 29 октября 2007 года, ему также назначили принудительное амбулаторное наблюдение у психиатра. Он отбывает наказание в колонии особо режима ИК-18, или «Полярная сова», в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным следствия, первое убийство Пичушкин совершил в 1992 году, последнее — в 2006-м, за полгода до задержания. Большинство из них произошло на территории Битцевского парка с 2001 по 2006 год.

Сам Пичушкин на слушаниях сознался в 62 преступлениях и заявлял, что собирался убить 64 человека — по числу клеток на шахматной доске. Московская прокуратура сообщала, что следствие не нашло доказательств еще 11 преступлений, о которых «битцевский маньяк» говорил в своих показаниях. По некоторым эпизодам жертвы считаются без вести пропавшими, рассказывали в МВД.