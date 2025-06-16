«Битцевскому маньяку» отказали в переводе в колонию ближе к Москве

Александр Пичушкин (Фото: Алексей Панов / РИА Новости)

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск осужденного на пожизненное заключение Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», к Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН) России. В частности, заключенный настаивал на его переводе из колонии, где он сейчас отбывает наказание, в другое исправительное учреждение, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Отказано в удовлетворении административного искового заявления Пичушкина Александра Юрьевича к ФСИН России о признании незаконным отказа в переводе в иное исправительное учреждение, устранении нарушенных прав, взыскании компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Он просил перевести его в колонию, расположенную ближе к столице, так как страдает от заболевания системы кровообращения второй степени» из-за сложного климата, уточнил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Кроме того, осужденный просил суд взыскать со ФСИН 100 тыс. руб. в качестве компенсации за понесенные «глубокие морально-нравственные страдания» из-за необходимости находиться в таких условиях.

В рассмотрении иска Пичушкин участвовал по видеосвязи из колонии. Он настаивал на проведении заседания в закрытом режиме «ввиду пристального внимания СМИ к личности и делу, с целью сохранения права на неприкосновенность частной жизни». В зале суда находилась и мать Пичушкина. Она тоже выступила против нахождения в зале журналистов. Однако суд не стал удовлетворять их просьбы.

В 2007 году Пичушкина признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях в период с 1992 по 2006 год. Большинство нападений он совершил на территории столичного Битцевского парка в Москве. Мужчине назначили пожизненный срок и амбулаторное психиатрическое наблюдение. В апреле 2025 года Пичушкин согласился признаться еще в 11 убийствах.