Политолог Крашенинников сообщил о получении политубежища в Бельгии

Федор Крашенинников (Фото: fyodorkrasheninnikov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Политолог из Екатеринбурга Федор Крашенинников (внесен в реестр иноагентов) получил политическое убежище в Бельгии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Политолог подал заявление о предоставлении защиты в феврале, в октябре оно было удовлетворено, в ноябре решение вступило в силу, а в декабре Крашенинников получил все соответствующие документы.

«Теперь я официально — политический эмигрант», — написал он.

В 2020 году политолог стал первым арестованным по статье о неуважении к власти — он был арестован на неделю. Поводом для этого стал пост Крашенинникова, в котором тот дал оценку судьям, которых президент России Владимир Путин попросил разъяснить возможность обнуления президентских сроков. Эксперты постановили, что публикация содержит «унижающее и оскорбительное высказывание».

В 2021 году на Крашенинникова завели уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса), в том же году он уехал из России. В сентябре 2022 года его внесли в перечень иноагентов.

В 2024 году политолога объявили в розыск.