При взрыве стенда в Перми погибли руководитель предприятия и его дочь

Фото: Никита Попов / РБК

При аварии на гидродинамическом стенде в одной из лабораторий Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) погибли руководитель предприятия и его дочь. Об этом «РБК Пермь» сообщили в пресс-службе университета.

Мужчина был руководителем предприятия, изготовившего образец для испытаний, во время которых произошло разрушение колеса турбины.

«Фрагменты колеса пробили защитные конструкции, есть пострадавшие. Погибли два человека — мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ), и его несовершеннолетняя дочь», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выясняют, как и почему ребенок находился на объекте в нарушение техники безопасности.

В региональном управлении СК России уточнили возраст погибшей девочки.

«В лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

При происшествии пострадали три человека — представители одного из пермских предприятий, которые не являются сотрудниками университета. Мужчины 64 и 37 лет находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

На месте инцидента работают следователи-криминалисты. Они проводят осмотр места происшествия, изымают улики.

«Назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская», — добавили в СК.

Портал 59.ru уточняет, что взрыв произошел в пристройке к корпусу Аэрокосмического факультета ПНИПУ на Академика Королева, 15

