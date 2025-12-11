Военные уничтожили 32 БПЛА над Россией за шесть часов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО сбили 32 украинских дрона самолетного типа в период с 8:00 до 14:00 мск, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Так, 13 БПЛА были перехвачены в небе над Брянской областью, еще десять — над Московским регионом, четыре — над Калужской областью, три над Тульской и два над Курской областями.

С 10:19 по 13:31 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате восьми беспилотников, летевших на Москву. Всего с вечера 10 декабря на момент публикации военные сбили 42 БПЛА, приближавшихся к столице.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших в результате атак. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что утром в результате падения обломков дронов в одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа было повреждено остекленение трех жилых домов, а также припаркованные возле домов транспортные средства. Пострадавших нет.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отсутствии пострадавших.