 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин объявил об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля соразмерно росту прожиточного минимума пенсионера, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.

«Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что деньги на такие цели закладывают в федеральный бюджет и в бюджет Социального фонда.

В России назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Социальные пенсии с 1 апреля в России будут проиндексированы на 6,8%. Средний размер выплат, таким образом, составит около 16,6 тыс. руб. Размер федерального прожиточного минимума для пенсионера с 1 января 2026 года увеличится с 15 250 руб. до 16 288 руб. в месяц соответственно.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин пенсии прожиточный минимум
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил об индексации страховых пенсий с 1 января выше инфляции
Финансы
В России назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году
Общество
В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 15:39 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 15:39
В Казахстане более 50 человек отравились газом в вагоне поезда Общество, 15:41
Расходы, налоги, инвестиции: «Сбер» представил новых ИИ-помощников Отрасли, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Bloomberg узнал о планах Орбана стать президентом и провести реформы Политика, 15:39
Правительство Болгарии ушло в отставку на фоне протестов Политика, 15:37
СК рассказал подробности взрыва в пермском политехе Общество, 15:35
Ввод коммерческой недвижимости в России станет рекордным за 10 лет Недвижимость, 15:32
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Москве 12–13 декабря пройдет технологический форум Пресс-релиз, 15:06
Экс-советник президента США предложил новый формат переговоров по Украине Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Греф сообщил, что ЦБ идет «немного позади» во внедрении ИИ Финансы, 15:01
Военные уничтожили 32 БПЛА над Россией за шесть часов Политика, 14:57