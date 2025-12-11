Путин объявил об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Фото: Олег Елков / ТАСС

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля соразмерно росту прожиточного минимума пенсионера, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.

«Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что деньги на такие цели закладывают в федеральный бюджет и в бюджет Социального фонда.

Социальные пенсии с 1 апреля в России будут проиндексированы на 6,8%. Средний размер выплат, таким образом, составит около 16,6 тыс. руб. Размер федерального прожиточного минимума для пенсионера с 1 января 2026 года увеличится с 15 250 руб. до 16 288 руб. в месяц соответственно.