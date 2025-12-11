 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Выросло число пострадавших при взрыве в Пермском политехе

СК: число пострадавших при взрыве в в Пермском политехе выросло до четырех
Фото: pstu.ru
Фото: pstu.ru

Число пострадавших при разгерметизации стенда в пермском вузе выросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

«Четверо пострадавших, двое погибших», — сообщили в ведомстве.

Утром 11 декабря в Пермском политехническом университете произошел взрыв из-за разгерметизации гидродинамического стенда. По данным краевого министерства территориальной безопасности, погибли мужчина и ребенок, еще трое пострадали.

При взрыве в университете в Перми погибла восьмилетняя девочка
Общество
Фото:pstu.ru

Погибли руководитель предприятия и его дочь, сообщили РБК Пермь в пресс-службе университета.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам; лишение свободы на срок до четырех лет). Как ранее сообщала пресс-служба ведомства в телеграм-канале, что в результате взрыва два человека погибли, еще двое пострадали.

РБК обратился за комментарием в МЧС по региону, в Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

