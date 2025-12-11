При взрыве в пермском университете погибла восьмилетняя девочка

Фото: pstu.ru

Одной из жертв взрыва в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) стала девочка восьми лет, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Второй погибший — взрослый мужчина. Еще два человека получили ранения, уточнили в ведомстве. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, пострадавших — трое.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум лицам.

В министерстве заявили, что взрыв произошел «в результате нарушения технологического процесса — с гидродинамического стенда сошла испытательная машина». Прокуратура Пермского края объяснила, что причиной стала разгерметизация гидродинамического стенда.

