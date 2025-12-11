 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Причиной взрыва в пермском политехе назвали разгерметизацию стенда

Причиной взрыва в одной из лабораторий Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) стала разгерметизация гидродинамического стенда, сообщает ТАСС со ссылкой на данные прокуратуры Пермского края.

В региональном министерстве территориальной безопасности, говоря о причине, заявили, что «в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина».

Два человека погибли — мужчина с ребенком. Еще трое человек пострадали, их госпитализируют. В СК уточнили, что погибла восьмилетняя девочка.

Прокуратура начала проверку. «Органами прокуратуры края организована проверка по факту происшествия в здании одного из факультетов политехнического университета», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум лицам.

