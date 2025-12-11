 Перейти к основному контенту
Бастрыкин оценил в ₽600 млрд ущерб в 41 регионе России от обстрелов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Шатохина Наталья / NEWS.ru / Global Look Press)

Обстрелы со стороны Украины нанесли регионам России, не считая новых территорий, ущерб в объеме 600 млрд руб., заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ущерб подсчитан в 41 регионе.

«Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция, причиняется серьезный ущерб 41 региону России <...> Мы посчитали, это уже порядка 600 миллиардов рублей», — сказал председатель СК на проходящей в Минске международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида.

Он пообещал, что Москва будет добиваться компенсации этого ущерба от властей Украины.

В московских аэропортах отменили более 150 рейсов после атаки дронов
Политика
Фото:Олег Елков / ТАСС

С начала военной операции регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В ночь на 11 декабря Минобороны сообщило о перехвате 287 дронов над Россией.

В ноябре 2024 года СК сообщил об ущербе российским регионам от ударов ВСУ почти в 60 млрд руб. за год. Эксперты СЭЦ провели около 900 строительных экспертиз, изучив более 25 тыс. зданий и объектов инфраструктуры в шести регионах (Брянская, Белгородская, Курская, Московская, Рязанская и Волгоградская области).

