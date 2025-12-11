 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Регионы России ночью подверглись масштабной атаке беспилотников. Карта

Минобороны сообщило о масштабной ночной атаке дронов на регионы России
Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 11 декабря были сбиты 287 украинских дронов, сообщило Минобороны. Предыдущая сравнимая по масштабу атака произошла в ночь на 25 ноября — тогда перехватили 249 БПЛА
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские силы ПВО в период с 23:00 мск 10 декабря до 07:00 мск 11 декабря перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Так, 118 дронов перехватили над Брянской областью, по 40 — над Калужской и Московским регионом (32 из них летели на Москву), 27 — над Тульской областью, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, десять — над Липецкой, шесть — над Смоленской, по пять — над Курской и Орловской, четыре — над Воронежской и два — над Рязанской.

Предыдущая сравнимая по масштабу атака с участием более 200 украинских дронов была совершена в ночь на 25 ноября. Тогда Минобороны России отчитывалось о перехвате 249 БПЛА.

Одна из самых масштабных атак беспилотников произошла в конце мая 2025 года. Тогда за полтора дня сбили 485 дронов, большая часть из них — над Орловской (135) и Курской (121) областями.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина беспилотники Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Средства ПВО сбили 32-й беспилотник, атаковавший Москву
Политика
Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву
Политика
Военные отразили одну из крупнейших атак дронов за последние месяцы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 12:29 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 12:29
14-летний шахматист побьет рекорд Карлсена, войдя в топ-50 рейтинга FIDE Спорт, 12:29
Почему присутствие крупного бизнеса важно для регионов Отрасли, 12:28
Как руководителю гасить конфликты на ранней стадии Образование, 12:28
Российские военные заняли Лиман в Харьковской области Политика, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Аренда жилья за год подешевела в половине крупных городов России Недвижимость, 12:17
В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей» Политика, 12:14
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Банки ужесточили условия автокредитования: как поступить дилерамПодписка на РБК, 12:14
Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне Политика, 12:13
Лавров рассказал о пропавшем из мирного плана США пункте Политика, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
При взрыве в университете в Перми погибла восьмилетняя девочка Общество, 12:00
Как провести перестройку ИТ-систем аптечного бренда Компании, 12:00