Регионы России ночью подверглись масштабной атаке беспилотников. Карта

В ночь на 11 декабря были сбиты 287 украинских дронов, сообщило Минобороны. Предыдущая сравнимая по масштабу атака произошла в ночь на 25 ноября — тогда перехватили 249 БПЛА

Фото: Минобороны России

Российские силы ПВО в период с 23:00 мск 10 декабря до 07:00 мск 11 декабря перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Так, 118 дронов перехватили над Брянской областью, по 40 — над Калужской и Московским регионом (32 из них летели на Москву), 27 — над Тульской областью, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, десять — над Липецкой, шесть — над Смоленской, по пять — над Курской и Орловской, четыре — над Воронежской и два — над Рязанской.

Предыдущая сравнимая по масштабу атака с участием более 200 украинских дронов была совершена в ночь на 25 ноября. Тогда Минобороны России отчитывалось о перехвате 249 БПЛА.

Одна из самых масштабных атак беспилотников произошла в конце мая 2025 года. Тогда за полтора дня сбили 485 дронов, большая часть из них — над Орловской (135) и Курской (121) областями.