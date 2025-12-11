В Петербурге ограничили работу мобильного интернета

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Санкт-Петербурге ограничили работу мобильного интернета, сообщает «РБК Петербург» и корреспондент РБК.

В соседней Ленобласти и Петербурге ночью действовала угроза атаки дронов.

Оператор «ВымпелКом» («Билайн») сообщил РБК, что «в Санкт-Петербурге и Ленинградской области мобильный интернет может работать нестабильно по независящим от нас причинам». «Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны МегаФона нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — сообщил РБК МегаФон. Т2 и МТС отказались от комментариев.

Материал дополняется