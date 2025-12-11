 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
NASA потеряло связь с запущенным в 2013 к Марсу аппаратом

Тест на вращение аппарата Maven в лаборатории NASA
Тест на вращение аппарата Maven в лаборатории NASA (Фото: Kim Shiflett / NASA)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) потеряло связь с космическим аппаратом MAVEN, который находится на орбите Марса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на сайте.

Связь не могут восстановить с 6 декабря. В сообщении говорится, что по показателям MAVEN работал «нормально, прежде чем он вышел на орбиту». Сигнал был потерян, после того как космический аппарат вышел из-за Марса.

Баканов пожелал успехов выдвинутому Трампом кандидату на пост главы NASA
Политика
Джаред Айзекман

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) — орбитальный аппарат NASA, запущенный в 2013 году и прибывший к Марсу в 2014-м. Его задача — изучать верхнюю атмосферу ионосферу Марса и их взаимодействие с солнечным ветром, чтобы понять, как и почему планета потеряла большую часть своей атмосферы.

Эти данные важны для восстановления истории климата планеты, наличия жидкой воды в прошлом и оценки потенциальной обитаемости. Кроме научных задач, MAVEN также обеспечивает связь с марсоходами. В 2024 году аппарат отметил десять лет на марсианской орбите.

