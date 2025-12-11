Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов из-за ограничений в Москве

Фото: Илья Лазарев / ТАСС

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принял 15 рейсов, которые должны были приземлиться в Москве, но не смогли в связи с ограничениями на полеты в столичных воздушных хабах. Об этом сообщает пресс-служба Чкалова в телеграм-канале.

Утром 11 декабря во всех четырех московских аэропортах возобновили полеты, ограничения действовали всю ночь.

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принял 15 самолетов, следовавших в столицу», — говорится в объявлении у аэропорта Нижнего Новгорода.

Кроме того, в «Аэрофлоте» уточнили, что в качестве дополнительных аэродромов помимо Чкалова работали аэропорты Казани и Санкт-Петербурга. В Пулково в 8:14 мск 11 декабря сообщали, что аэропорт «начинает подготовку к отправке рейсов на Москву», сколько именно рейсов было принято не уточняется.

В Шереметьево сообщили (по состоянию на 06:00 мск) о 19 за ночь ушедших на запасные аэродромы рейсах, в какие именно аэропорты улетели самолеты не говорится. Еще 23 рейса были задержаны.

Различные авиакомпании, включая «Победу» и «Аэрофлот», информировали о корректировки расписаний полетов в связи с ограничениями в московских аэропортах.

Поздним вечером 10 декабря Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Шереметьев, ночью 11 декабря те же меры начали действовать в отношении Внуково, Домодедово и Жуковского (Раменское). Мэр Москвы Сергей Собянин вечером, ночью и утром сообщал о перехватах дронов, летевших на столицу, на момент публикации военные сбили 32 таких беспилотника.

Ограничения во всех четырех московских аэропортах были сняты в 7:59 мск 11 декабря.