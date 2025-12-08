В Ростовской области задержала мужчину за поджог шкафа мобильной связи
В Ростовской области ФСБ задержала 20‑летнего жителя региона, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и государственной измене. Об этом сообщила ФСБ по региону.
По версии ведомства, молодой человек через Telegram связался с представителем СБУ, согласился на конфиденциальное сотрудничество и за вознаграждение поджег термошкаф базовой станции сотовой связи.
Следственное подразделение УФСБ по Ростовской области возбудило в отношении него уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК (теракт) и ст. 275 УК (госизмена), предусматривающим вплоть до пожизненного лишения свободы.
Фигурант заключен под стражу.
