В Ростовской области задержала мужчину за поджог шкафа мобильной связи

В Ростовской области ФСБ задержала 20‑летнего жителя региона, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и государственной измене. Об этом сообщила ФСБ по региону.

По версии ведомства, молодой человек через Telegram связался с представителем СБУ, согласился на конфиденциальное сотрудничество и за вознаграждение поджег термошкаф базовой станции сотовой связи.

Следственное подразделение УФСБ по Ростовской области возбудило в отношении него уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК (теракт) и ст. 275 УК (госизмена), предусматривающим вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фигурант заключен под стражу.