В Белгородской области взрывом газа полностью разрушило частный дом

Фото: mchs31/ Telegram

В Алексеевке Белгородской области произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме, сообщили в управлении МЧС по региону.

По предварительным данным, есть пострадавшие, их точное число не указывается.

В ведомстве уточнили, что пожара не последовало, однако, предварительно, полностью разрушен жилой дом, где произошел взрыв, а также повреждены кровля и фасад соседнего.

8 ноября в Тульской области произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме в поселке Куркино. В результате обрушились стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей, трое человек пострадали. По данным следствия, причиной взрыва стали действия местного жителя — он лег спать в открытыми конфорками, а проснувшись, решил закурить.