 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Белгородской области взрывом газа полностью разрушило частный дом

Фото: mchs31/ Telegram
Фото: mchs31/ Telegram

В Алексеевке Белгородской области произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме, сообщили в управлении МЧС по региону.

По предварительным данным, есть пострадавшие, их точное число не указывается.

В ведомстве уточнили, что пожара не последовало, однако, предварительно, полностью разрушен жилой дом, где произошел взрыв, а также повреждены кровля и фасад соседнего.

8 ноября в Тульской области произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме в поселке Куркино. В результате обрушились стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей, трое человек пострадали. По данным следствия, причиной взрыва стали действия местного жителя — он лег спать в открытыми конфорками, а проснувшись, решил закурить.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Белгородская область взрыв газа МЧС взрыв пострадавшие
Материалы по теме
В Сургуте при пожаре в магазине произошел взрыв и обвалилась крыша
Общество
Двое полицейских пострадали при взрыве в Курской области
Политика
Пострадавшему из-за взрыва купюры мальчику ампутировали часть пальцев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
К директору по безопасности «Нафтогаза» пришли с обысками Политика, 15:22
Власти Сербии заявили о согласии России продать долю в NIS Политика, 15:19
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт Дискуссионный клуб, 15:17
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 15:17
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 15:15
Как селлерам правильно рассчитать налог на УСН и НДСПодписка на РБК, 15:14
Депутаты одобрили проект о профессиональном обучении для несдавших ОГЭ Общество, 15:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина Спорт, 15:09
Сикорский призвал помочь Киеву, напомнив о правках Сталина в Конституции Политика, 15:08
Российский вратарь заявил о желании сыграть за Норвегию на ЧМ-2026 Спорт, 15:03
В НАТО на закрытой встрече обсудили слабость перед Россией Политика, 15:03
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 14:59
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 14:59