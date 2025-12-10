 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Минздрав Чувашии: состояние четверых пострадавших после атаки БПЛА тяжелое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Четверо пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.

В результате утренней атаки 10 декабря были повреждены 15 зданий, в том числе десять жилых домов. Пострадали 14 человек, семеро из которых госпитализированы.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале заявил, что главная задача — оказать максимальную поддержку всем пострадавшим. Он дал поручение правительству республики в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты для организации выплат компенсаций. Выплаты будут предоставлены гражданам, пострадавшим от теракта (включая компенсацию за поврежденный транспорт), а также юридическим лицам и предпринимателям, которым был причинен ущерб. «Никто не должен оставаться один на один с такой бедой», — подчеркнул Николаев.

Ранее власти региона объявили о введении режима чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий атаки и мобилизации ресурсов. Атака беспилотников на территорию Чувашии произошла утром 9 декабря. Из-за угрозы был временно закрыт аэропорт Чебоксар. По данным Минобороны РФ, в ночь на 10 декабря силами ПВО над российскими регионами было сбито 121 украинских беспилотника.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
БПЛА атака дронов пострадавшие
