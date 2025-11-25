«Яндекс» открыл бизнесу доступ к новой нейросети «Алиса AI»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Yandex B2B Tech открыл бизнесу доступ к новому семейству генеративных моделей Alice AI, которые теперь доступны компаниям для решения собственных задач и создания специализированных ИИ-приложений, следует из пресс-релиза «Яндекса».

Модель Alice AI LLM, в отличие от предыдущих поколений, обладает большей универсальностью: она демонстрирует улучшенные интеллектуальные способности и более эффективно работает в диалоговом режиме. Согласно пресс-релизу, особенность новой модели состоит в способности доступно объяснять сложные вопросы с учетом бизнес-специфики, внутренних документов и инструкций заказчика.

«Alice AI LLM в 60% случаев превосходит нейросети DeepSeek V3.1 и Qwen3-235b по качеству решения бизнес-задач. В сравнении с ними она лучше показывает себя при генерации ответов по документам, написании текстов и их редактировании в другой тональности или разных стилях, а также в ответах на общие вопросы», — говорится в пресс-релизе.

Руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин пояснил, что модель Alice AI LLM сохранила ключевые преимущества YandexGPT, включая лаконичность и точность анализа документов, что уже оценили более 40 тыс. клиентов.

При этом, по его словам, модель была специально доработана для задач, требующих развернутых и естественных ответов. Например, для описания сложных продуктов, подготовки ответов на возражения или создания учебных материалов.

Модель «Алиса AI» представили в конце октября. В «Яндексе» отметили, что новая языковая модель совместила в себе возможности различных нейросетей для создания единого интерфейса, «позволяющего решать любые задачи» и выполнять поручения пользователя при помощи ИИ-агентов.