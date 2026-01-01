 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

В России вводится новая добровольная отметка в паспорте вместо ИНН

Россияне смогут поставить новую добровольную отметку в паспорт
Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Новый год 2026
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 января 2026 года по желанию россияне могут поставить в паспорте новую отметку – идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Она будет вместо ИНН, следует из приказа Федеральной налоговой службы (ФНС).

Приказ о введении новой отметки был подписан в конце октября 2025 года. Согласно ему, в паспорт вместо идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) теперь будут вносить номер записи в Едином федеральном информационном регистре (ЕРН).

Получить отметку с ИД ЕРН можно бесплатно, обратившись с паспортом в ближайшее отделение МВД или МФЦ. По словам замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, услуга является добровольной, а для тех, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, никаких действий предпринимать не требуется – старый штамп сохраняет свою силу.

ФНС рассказала, что и как можно узнать о себе в регистре населения
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Закон о создании ЕРН был принят еще в 2020 году. В соответствии с законом в регистр включаются «актуальные и достоверные сведения» о каждом жителе России (ФИО, дата рождения, СНИЛС, полис ОМС и другие). Новая отметка позволит гражданам быстро и безопасно подтверждать свою личность и необходимые данные для получения услуг, например оформления пособий, льгот и регистрации имущественных прав.

С 2002 года россияне могли добровольно вносить в паспорт отметку об ИНН. Данные брали из налогового реестра (ЕГРН).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
паспорт россияне Налогоплательщики
Материалы по теме
Дума подготовила запрет осужденным релокантам менять паспорта и жениться
Политика
В ЛДПР напомнили о новой отметке в паспорте, заменяющей ИНН
Общество
В Госдуме напомнили о возможности внести в паспорт отметку об ИНН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В России заработали новые признаки мошеннических переводов Финансы, 01:45
Родители двух и более детей смогут получить семейную выплату в 2026 году Финансы, 01:24
Зеленский рассказал, чего хочет Украина Политика, 01:21
В России вводится новая добровольная отметка в паспорте вместо ИНН Общество, 01:08
Детям до 14 лет поменяют правила выезда в Белоруссию, Армению и Казахстан Общество, 01:05
Что изменится в личных финансах для россиян с 2026 года Инвестиции, 01:00
В России проиндексировали страховые пенсии по старости Финансы, 00:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Болгария перешла на евро Финансы, 00:39
На дорогах России появятся новые дорожные знаки Общество, 00:39
В России вырос размер МРОТ Финансы, 00:35
Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву Политика, 00:32
Призыв в армию стал круглогодичным Политика, 00:07
В России выросла ставка НДС Экономика, 00:02
Аэропорт Домодедово ограничил прием и отправку рейсов Политика, 00:01