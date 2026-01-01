В России вводится новая добровольная отметка в паспорте вместо ИНН

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 января 2026 года по желанию россияне могут поставить в паспорте новую отметку – идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Она будет вместо ИНН, следует из приказа Федеральной налоговой службы (ФНС).

Приказ о введении новой отметки был подписан в конце октября 2025 года. Согласно ему, в паспорт вместо идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) теперь будут вносить номер записи в Едином федеральном информационном регистре (ЕРН).

Получить отметку с ИД ЕРН можно бесплатно, обратившись с паспортом в ближайшее отделение МВД или МФЦ. По словам замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, услуга является добровольной, а для тех, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, никаких действий предпринимать не требуется – старый штамп сохраняет свою силу.

Закон о создании ЕРН был принят еще в 2020 году. В соответствии с законом в регистр включаются «актуальные и достоверные сведения» о каждом жителе России (ФИО, дата рождения, СНИЛС, полис ОМС и другие). Новая отметка позволит гражданам быстро и безопасно подтверждать свою личность и необходимые данные для получения услуг, например оформления пособий, льгот и регистрации имущественных прав.

С 2002 года россияне могли добровольно вносить в паспорт отметку об ИНН. Данные брали из налогового реестра (ЕГРН).