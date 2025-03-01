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Эксклюзив

ФНС рассказала, что и как можно узнать о себе в регистре населения

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Эксклюзивы РБК
С 1 марта у жителей России появилась возможность узнать данные, которые содержатся о них в регистре населения. При необходимости их можно будет уточнить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 марта вступает в силу закон о праве российских граждан и иностранцев, которые постоянно живут или работают в России, ознакомиться со сведениями о себе и своих несовершеннолетних детях, включенными в единый регистр населения. Посмотреть их можно на «Госуслугах». В перспективе с этими же сведениями можно будет ознакомиться и на региональных порталах, в том числе на mos.ru.

«Перечень пользователей̆, которым открыт доступ к ЕРН, будет расширяться поэтапно на протяжении всего 2025 года. Каждый пользователь портала будет персонально проинформирован об открытии в его личном кабинете данных из ЕРН или появлении нового раздела через ленту портала. Для всех пользователей портала данные будут открыты в конце 2025 года», — сообщили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Войти в раздел со сведениями из ЕРН можно при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» после прохождения двухфакторной аутентификации с использованием привязанного номера телефона, сказали в ФНС, пояснив, что у людей̆ появится возможность «в безопасном режиме ознакомиться с данными, которыми располагает о них государство» и сверить их с документами.

Закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» (ЕРН) был принят в 2020 году. Оператором регистра является ФНС. В соответствии с законом в регистр включаются «актуальные и достоверные сведения» о каждом жителе России, необходимые и достаточные для оказания большинства услуг:

  • Ф. И. О.;
  • дата и место рождения;
  • пол;
  • гражданство, в т.ч. других стран;
  • основные идентификаторы, такие как ИНН, СНИЛС и медицинский полис;
  • сведения о документах: свидетельстве о рождении, паспортах, загранпаспортах, водительских правах, документах об образовании;
  • место жительства;
  • разрешительные документы, выданные иностранным гражданам (виды на жительство, разрешения на работу, патенты и т.д.);
  • семейное положение и родственные связи с родителями, супругами и детьми.

Основной задачей открытия доступа к данным, содержащимся в ЕРН, о себе и детях в ФНС назвали возможность дополнительной верификации имеющихся у государства сведений самим гражданином. «На неточность можно пожаловаться через «Госуслуги», нажать на кнопку «Сообщить об ошибке» и отправить обращение, указав данные отсутствующего в системе документа и приложив фото подтверждающего документа», — описали алгоритм работы в пресс-службе ведомства. В зависимости от сложности исправление неточности может, по данным ФНС, занять от одного до 35 рабочих дней̆. А если выяснится, что ошибка в бумажном документе, имеющемся на руках у гражданина, ему предложат записаться на прием для замены.

«В перспективе законодательством предусмотрен плавный переход всех органов власти на использование ЕРН в качестве приоритетного источника сведений о физических лицах при оказании им государственных и муниципальных услуг. Возможность получить одним запросом из одной системы верифицированные, в т.ч. самим гражданином, данные высокого качества без требований к гражданину о представлении каких-либо документов позволит вывести государственные услуги на качественно новый уровень: время оказания услуги приблизится к онлайну, а доля отказов из-за недостоверности сведений станет близкой к нулю», — объяснили в ФНС.

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